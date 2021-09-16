Google Docs и Telegraph вновь доступны в России

По данным портала GlobalCheck, сервисы вновь доступны на территории страны.

Ранее НСН писала, что пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Google Docs. О неполадках сообщали клиенты МТС, «Мегафона» и «Ростелекома», отмечает РИА ФАН.

По мнению экспертов, блокировка связана с запретом на сайт «Умное голосование», документы с которого могли быть опубликованы в в Google Docs, отмечает «Свободная пресса».

Позже был ограничен доступ к сервису для публикаций Telegraph, на котором, предположительно, также были размещены материалы «Умного голосования».

