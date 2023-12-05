Голосовой помощник «Алиса» начал озвучивать больше информации из «Дневника МЭШ»

По её словам, теперь родители могут узнать об успехах ребёнка, в том числе сколько пятёрок, четвёрок, троек и двоек было получено за определённый период.

Также «Алиса» расскажет информацию о расписании уроков и домашнем задании, когда ребёнок вошёл и вышел из школы, о лимите на ежедневные расходы по карте «Москвёнок».

«Новые функции помогут родителям и самим детям всегда быть в курсе учебных задач и других важных аспектов школьной жизни. Теперь им достаточно произнести одну фразу, чтобы получить информацию... «Алиса» теперь может стать действительно полноправным ассистентом ребёнка в учебе», — заключила вице-мэр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали договор о внедрении в областные образовательные учреждения сервисов МЭШ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

