Голосовой помощник «Алиса» начал озвучивать больше информации из «Дневника МЭШ»
Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что голосовой помощник «Алиса» научился озвучивать ещё больше информации из электронного дневника «Московской электронной школы» (МЭШ), сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, теперь родители могут узнать об успехах ребёнка, в том числе сколько пятёрок, четвёрок, троек и двоек было получено за определённый период.
Также «Алиса» расскажет информацию о расписании уроков и домашнем задании, когда ребёнок вошёл и вышел из школы, о лимите на ежедневные расходы по карте «Москвёнок».
«Новые функции помогут родителям и самим детям всегда быть в курсе учебных задач и других важных аспектов школьной жизни. Теперь им достаточно произнести одну фразу, чтобы получить информацию... «Алиса» теперь может стать действительно полноправным ассистентом ребёнка в учебе», — заключила вице-мэр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали договор о внедрении в областные образовательные учреждения сервисов МЭШ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru