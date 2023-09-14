Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе «МЭШ»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новинках Московской электронной школы (МЭШ). Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Так, электронный дневник школьника стал полноценным личным органайзером. Теперь в нем доступны расписания уроков и дополнительных занятий, городских кружков и секций, на которые ребенок записался в школе или через портал mos.ru. При желании в дневник можно самостоятельно внести личные мероприятия.

Кроме того, в расписании отображаются школьные мероприятия: например, волейбольный матч в спортзале или мастер-класс на ИТ-полигоне по сборке квадрокоптера. К онлайн-событиям можно присоединиться по ссылке прямо из расписания. С октября в расписание добавят темы и даты контрольных работ.

Впервые в библиотеке МЭШ появились электронные интерактивные учебники для 5–9 классов: полноценные цифровые учебники с «живыми» картинками, 3D-иллюстрациями, аудио и видео. Пособия сделают освоение школьной программы более наглядным и увлекательным.

Также увеличится количество виртуальных лабораторий, к 42 существующим прибавится первая такая лаборатория для начальной школы — по окружающему миру.

«Для школьников 7–11 классов запустим интерактивные тетради для лабораторных работ в пространстве виртуальных лабораторий. Сделать "лабораторку" по физике и химии можно будет онлайн», – написал Собянин.

Ученики 5–6 классов обзаведутся цифровым атласом с интерактивными контурными картами.

Кроме того, МЭШ продолжает интеграцию с партнерскими сервисами: вскоре здесь откроют доступ к цифровому контенту библиотеки образовательных материалов платформы «Моя школа» и произведениям Российской государственной библиотеки «НЭБ Свет». Также МЭШ стала единой площадкой для олимпиад, в том числе школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Сервис обеспечивает процесс проведения мероприятий от создания заданий до проверки.

Также Собянин рассказал, что с нового учебного года к МЭШ начали подключаться столичные колледжи.

«В пилотном проекте участвует 20 колледжей, их педагоги и студенты получат доступ к ключевым сервисам МЭШ: электронному журналу, электронному дневнику, библиотеке ... портфолио учащегося и портфолио учителя», – указал градоначальник.

