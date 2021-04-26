Голикова заявила, что в майские праздники не будут вводить новые ограничения
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, продолжают действовать на территории всех субъектов России, сообщает ТАСС.
По её словам, новые ограничения в майские праздники введить не планируется, регионы получили рекомендации о соблюдении уже действующих мер.
«Субъекты РФ снимают ограничительные меры исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона», - отметила она.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой и подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками, сообщает RT. Таким образом в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.
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