Голикова заявила, что в майские праздники не будут вводить новые ограничения

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, продолжают действовать на территории всех субъектов России, сообщает ТАСС.

По её словам, новые ограничения в майские праздники введить не планируется, регионы получили рекомендации о соблюдении уже действующих мер.

«Субъекты РФ снимают ограничительные меры исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона», - отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой и подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками, сообщает RT. Таким образом в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

