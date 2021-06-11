Голикова сообщила о запуске углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом

Углубленную диспансеризацию запустят с 1 июля для россиян, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что COVID-19 в острой фазе и в отдаленном периоде после выздоровления может осложнять течение сердечно-сосудистых заболеваний, провоцировать прогрессирование болезни легких и отражаться на нервной системе.

Вице-премьер уточнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина с 1 июля текущего года в стране стартует углубленная диспансеризация для граждан, переболевших коронавирусом.

В ходе диспансеризации, которая будет проходить в два этапа, медики оценят состояние пациентов. На первом этапе планируется выявлять признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, на втором — проводить дополнительные обследования для уточнения диагноза. В частности, пациентам предстоит пройти компьютерную томографию легких, эхокардиографию для выявления патологических процессов в сердце, а также допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

«Лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение», — цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер добавила, что порядок такого наблюдения определит Минздрав, основываясь на доказательной базе, а все нуждающиеся граждане получат необходимое лечение и реабилитацию.

