Голикова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 российских регионах
Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 82 регионах России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства страны.
Вице-премьер подчеркнула, что темп прироста новых случаев COVID-19 несколько замедлился, однако ситуация с распространением вируса остается напряженной, отмечает РИА ФАН. При этом «некоторое снижение» заболеваемости наблюдается только в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Также Голикова отметила, что в регионах необходимы ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.
«Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах», — цитирует вице-премьера РИА Новости.
По словам Голиковой, в 69 российских регионах запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита с 23:00 до 06:00. Однако такие ограничения не действуют в 16 регионах, и в некоторых из них «заболеваемость за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень». В частности, среди них Карелия и Забайкальский край.
Вице-премьер подчеркнула, что Роспотребнадзор подготовил проект-постановление с критериями оценки эпидобстановки, на основе которых власти регионов должны принимать решения о проведении массовых мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru