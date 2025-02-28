Голикова: Рождаемость в 38 регионах РФ выше средней по стране
По предварительным итогам 2024 уровень рождаемости в 38 регионах России выше средней по стране. Об этом на заседании комитета Госдумы по защите семьи заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По её словам, в 18 субъектах отмечен рост уровня рождаемости. В Чечне и республике Тыва рождаемость более чем в два раза «превышает уровень простого воспроизводства».
«По сравнению с 2023 годом суммарный коэффициент рождаемости почти не изменился, он оставил 1,4», - заключила она.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что уровень младенческой смерти в стране, снижаясь из года в год, вновь установил исторический минимум – 4 промилле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru