Голикова: Рождаемость в 38 регионах РФ выше средней по стране

По её словам, в 18 субъектах отмечен рост уровня рождаемости. В Чечне и республике Тыва рождаемость более чем в два раза «превышает уровень простого воспроизводства».

«По сравнению с 2023 годом суммарный коэффициент рождаемости почти не изменился, он оставил 1,4», - заключила она.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что уровень младенческой смерти в стране, снижаясь из года в год, вновь установил исторический минимум – 4 промилле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

