Голикова назвала стабильной ситуацию на рынке труда

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень регистрируемой в России безработицы сохраняется на уровне 0,8%, сообщает РИА Новости.

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На заседании межведомственной рабочей группы она назвала ситуацию на рынке труда стабильной, в центрах занятости зарегистрировано 590,3 тысячи безработных, что на 12 тысяч меньше, чем неделей ранее.

«Ситуация на рынке труда остаётся стабильной, в том числе благодаря своевременно принятым и принимаемым профилактическим мерам по поддержке занятости», - подчеркнула она.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ситуация на российском рынке труда остается стабильной благодаря высокой устойчивости экономики РФ, на протяжении последних месяцев безработица держится на рекордно низком уровне, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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