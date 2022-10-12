Ефимов: Число безработных в Москве снизилось в 2022 году более чем на 11%

За первые девять месяцев 2022 года число безработных, стоящих на учете в столичной службе занятости, сократилось на 11,2%, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ситуация на столичном рынке труда стабилизировалась.

«Уровень безработицы на 1 октября составил 0,45% и сохраняется таким на протяжении последних четырех месяцев», – отметил вице-мэр.

Наиболее значительное превышение принятых на работу над уволенными в сентябре было зафиксировано в системе столичного образования, разница составила 14 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Также активно нанимали сотрудников предприятия в области разработки программного обеспечения, в научных исследованиях и разработках, в здравоохранении и сфере развлечений.

