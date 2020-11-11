Голикова назвала регионы с критичной загруженностью коечного фонда
Ситуация с коечным фондом достигла критических показателей в 17 российских регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы. Стенограмма выступления вице-премьера опубликована на сайте думского Комитета по охране здоровья.
Как пояснила зампред правительства, в этих субъектах загруженность коек составляет 90%. Кроме того, в Хакасии, Чувашии, Еврейской автономной и Ивановской областях стационары загружены на 95 процентов.
Ранее в понедельник глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране заняты 82% из 260 тысяч коек для больных с коронавирусной инфекцией.
Всего в России выявлено 1,84 млн случаев заражения COVID-19, 1,37 млн человек вылечились, 31593 пациентов скончались.
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