Глуховский объяснил отказ от «Тотального диктанта» политическими убеждениями

Автор текста для «Тотального диктанта — 2021», писатель Дмитрий Глуховский прокомментировал решение Россотрудничества и главы ведомства Евгения Примакова не поддерживать образовательную акцию. Он заявил, что причиной отказа федерального агентства являются его политические взгляды, пишет РБК.

Он добавил, что Евгений Примаков в посте Telegram, который позже отредактировали, назвал Глуховского русофобом. При этом писатель сказал, что считает себя патриотом, однако его мнение о патриотизме расходится «с риторикой советской пропаганды».

Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец в разговоре с изданием также выразила мнение, что причиной отказа Россотрудничества стал выбор автора текста. Она рассказала, что проект собирается подключить русскоязычное сообщество и найти другие места для проведения акции за границей.

Кроме того, Ребковец подчеркнула, что выбор Глуховского в качестве автора не содержал в себе дополнительных политических смыслов. Принципами выбора писателя она назвала желание филологического совета познакомить широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой.