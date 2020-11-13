Глуховский объяснил отказ от «Тотального диктанта» политическими убеждениями
Автор текста для «Тотального диктанта — 2021», писатель Дмитрий Глуховский прокомментировал решение Россотрудничества и главы ведомства Евгения Примакова не поддерживать образовательную акцию. Он заявил, что причиной отказа федерального агентства являются его политические взгляды, пишет РБК.
Он добавил, что Евгений Примаков в посте Telegram, который позже отредактировали, назвал Глуховского русофобом. При этом писатель сказал, что считает себя патриотом, однако его мнение о патриотизме расходится «с риторикой советской пропаганды».
Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец в разговоре с изданием также выразила мнение, что причиной отказа Россотрудничества стал выбор автора текста. Она рассказала, что проект собирается подключить русскоязычное сообщество и найти другие места для проведения акции за границей.
Кроме того, Ребковец подчеркнула, что выбор Глуховского в качестве автора не содержал в себе дополнительных политических смыслов. Принципами выбора писателя она назвала желание филологического совета познакомить широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой.
На сайте акции Ребковец написала, что за все долгие годы существования проекта «Тотальный диктант», авторов с диаметрально противоположными взглядами на происходящее в России объединяло одно – «любовь к русскому языку, писательский талант и желание трудиться» над повышением грамотности.
В Россотрудничестве назвали проект «Тотальный диктант» «хорошим и интересным», но 11 ноября, сославшись на «веские причины», отказались участвовать в его организации в 2021 году.
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