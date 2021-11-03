Главврач объяснила высокую смертность от COVID-19 в Москве
Циркулирующий в Москве дельта-штамм коронавируса очень быстро даёт осложнения, в связи с чем пациенты слишком поздно обращаются к врачам - уже в тяжелом состоянии и, соответственно, отмечается высокая смертность. Об этом рассказала журналистам главный врач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко.
«Тут, действительно, два-три дня, и поражение легких может достичь 70%, чего не было в прошлые волны», - сообщила она в эфире телеканала «Россия-24».
По словам Лысенко, бывают случаи, когда пациенты погибают уже через несколько дней после начала заболевания, хотя в ряде случаев врачи долго борются за жизнь заболевшего в стационаре.
Согласно данным ,которые привела Лысенко, среди заболевших много молодых людей, есть случаи тяжелого течения COVID-19 даже у детей. У прошедших полный курс вакцинации и ревакцинации тяжело заболевших нет, подчеркнула она.
Между тем, в России вторые сутки подряд обновлен рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки – скончались 1189 человек, передаёт RT.
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