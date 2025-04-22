Главред «Новой газеты. Европа» Мартынов заочно получил шесть лет колонии

Басманный суд Москвы заочно осудил главного редактора издания «Новая газета. Европа» (признана в РФ нежелательной организацией) Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что Мартынов был признан виновным по статье об организации деятельности нежелательной организации.

По решению суда журналисту заочно было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, а также запрещено в течение трёх лет администрировать сайты.

Ранее бывшего главного редактора издания «Медиазона» (признано в РФ иноагентом) и сооснователя группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) обвинили в госизмене и заочно арестовали на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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