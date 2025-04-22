Главред «Новой газеты. Европа» Мартынов заочно получил шесть лет колонии

Уточняется, что Мартынов был признан виновным по статье об организации деятельности нежелательной организации.

По решению суда журналисту заочно было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, а также запрещено в течение трёх лет администрировать сайты.

Ранее бывшего главного редактора издания «Медиазона» (признано в РФ иноагентом) и сооснователя группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) обвинили в госизмене и заочно арестовали на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

