Песков отреагировал на задержание советника Рогозина

В Кремле уже знают о задержании бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта», ныне советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова. Об этом сообщил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Он сослался на заявление ФСБ о том, что Сафронов обвиняется в передаче секретных данных зарубежным разведслужбам. Песков также подчеркнул, что задержание не связано с журналистской деятельностью Сафронова.