Песков отреагировал на задержание советника Рогозина
В Кремле уже знают о задержании бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта», ныне советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова. Об этом сообщил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Он сослался на заявление ФСБ о том, что Сафронов обвиняется в передаче секретных данных зарубежным разведслужбам. Песков также подчеркнул, что задержание не связано с журналистской деятельностью Сафронова.
Как отмечает Ura.ru, Песков ранее называл Сафронова одним из самых талантливых журналистов. Сегодня он согласился подтвердить эти слова, отметив, что во время работы Сафронова в кремлёвском пуле материалы журналиста отличались «глубокой экспертизой».
По мнению Пескова, ставить дело Сафронова под особый контроль главы государства нет необходимости, поскольку у задержанного будет возможность защищаться.
В ФСБ ранее заявили, что Сафронов по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал представителю военного альянса сведения, содержащие гостайну, передаёт РЕН ТВ. В отношении советника главы «Роскосмоса» возбуждено уголовное дело о госизмене.
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