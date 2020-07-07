Песков отреагировал на задержание советника Рогозина

В Кремле уже знают о задержании бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта», ныне советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова. Об этом сообщил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Он сослался на заявление ФСБ о том, что Сафронов обвиняется в передаче секретных данных зарубежным разведслужбам. Песков также подчеркнул, что задержание не связано с журналистской деятельностью Сафронова.

В сети появилось видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Как отмечает Ura.ru, Песков ранее называл Сафронова одним из самых талантливых журналистов. Сегодня он согласился подтвердить эти слова, отметив, что во время работы Сафронова в кремлёвском пуле материалы журналиста отличались «глубокой экспертизой».

По мнению Пескова, ставить дело Сафронова под особый контроль главы государства нет необходимости, поскольку у задержанного будет возможность защищаться.

В ФСБ ранее заявили, что Сафронов по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал представителю военного альянса сведения, содержащие гостайну, передаёт РЕН ТВ. В отношении советника главы «Роскосмоса» возбуждено уголовное дело о госизмене.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ГосизменаРоскосмосКремль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры