Пир во время чумы. Кто стал человеком года по версии GQ?

Премия журнала GQ «Человек года-2020» успела в прямом смысле слова впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда светских тусовок, так как с завтрашнего дня в силу вступают новые ограничения мэра Москвы в связи с эпидемией коронавируса.

На последнюю тусовку 2020-го года поспешили сбежаться чуть ли не все «сливки» отечественного шоу-бизнеса. По красной ковровой дорожке минувшим вечером прошлись Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Анна Седокова, самый популярный тиктокер России Даня Милохин, Филипп Киркоров, Наталья Чистякова-Ионова, Яна Рудковская и многие другие. Дресс-код black tie, которому должны были придерживаться гости, еще больше подчеркивал траурность будущего всей светской тусовки.

Так кто же забрал главные статуэтки? Режиссёром года объявили Эдуарда Оганесяна, лучшим музыкантом стал скандальный рэпер Моргенштерн, которого весь вечер обнимал король эстрады Филипп Киркоров, а вот «открытием года» по версии журнала стал — блогер и музыкант Даня Милохин. Конечно же, на церемонии не обошлось без шуток про футболиста Артёма Дзюбу и его мастерство.

«В сложный для спорта год наши гимнасты, хоккеисты, лыжники, пловцы, теннисисты и даже футболисты – радовали и поднимали настроение своими победами! Артем Дзюба просто радовал и поднимал настроение», – заявил ведущий церемонии Иван Ургант.

На удивление собравшейся публики «спортсменом года» стал не Дзюба с его талантами, которые успела оценить вся страна, а российский гимнаст, трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года Никита Нагорный, у которого руки явно сильнее, чем у футболиста.



Но самая главная награда – «Человек года» — досталась российским медикам и врача, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с COVID-19. Но вот только на самом мероприятии далеко не все «звезды» соблюдали ограничительные меры и их горячие поцелуи о объятия были далеки от масочного режима, что уже вызвало недовольство пользователей Сети.

