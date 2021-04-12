Огонь перекинулся на здание, соседнее с «Невской мануфактурой»
В Санкт-Петербурге загорелось здание, соседнее с «Невской мануфактурой». Огонь перекинулся на кровлю трехэтажки на улице Тельмана. На появившихся в интернете видео можно разглядеть, как горит крыша, а вокруг здания бегают дети.
Также стало известно, что к тушению пожара привлекут дополнительно два вертолета. «Количество вертолетов будет увеличено до трех, к месту пожару прибудут вертолеты министерства обороны», - сообщили «Интерфаксу» в управлении МЧС по городу. Как сообщалось, на месте работает вертолет К-32, он шесть раз сбросил на место пожара воду, забираемую из Невы, - всего более 30 тонн.
Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался днем в понедельник, его площадь составляет более десяти тысяч квадратных метров. Ему присвоен максимальный номер сложности. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали и находятся в реанимации. Судьба одного работника «Невской мануфактуры» неизвестна.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за пожара в здании Невской мануфактуры.
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