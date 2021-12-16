Глава Росприроднадзора встретилась с юными экологами в «Орлёнке»

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова посетила Всероссийский детский центр «Орлёнок», где встретилась со школьниками из тридцати регионов России - победителями и призёрами международной детско-юношеской премии «Экология-дело каждого», которая была учреждена её ведомством. Юные экологи смогли задать руководителю службы все интересующие их вопросы. Они также рассказали, почему решили участвовать в этом конкурсе и почему важно сохранять окружающую среду.

Для 50 призёров и победителей премии наградой стала путёвка в «Орлёнок» на уникальную экологическую смену, где ребята не только получили дополнительные знания об охране окружающей среды, но и смогли почувствовать себя юными исследователями. Для них были организованы мастер-классы. Мультипликаторы «Союзмультфильма» провели школу анимации. Журналисты телеканала 360 показали, как снимать сюжеты и вести видеоблоги. Специалисты оператора по обращению с отходами «Хартия» сделали с ребятами новогодние деревянные экоигрушки.

«Думаю, экосмена в «Орленке» на берегу Черного моря запомнится детям надолго. Мы хотим, чтобы знания и навыки, полученные здесь, привели ребят к новым победам», - отметила Радионова.

Одним из центральных событий программы стал экологический форум «Меняя себя – меняем Мир», где ребята представили главе Росприроднадзора промежуточные итоги работы в эколабораториях и экостудиях и обсудили вопросы помощи окружающей среде.

«Премия задумывалась для того, чтобы привить экокультуру, мотивировать на добрые экологические поступки и своим примером показать, что можно научиться сортировать мусор, проводить совместные экологические акции и просто быть внимательнее и бережнее к природе. И дети справились с задачей - показали нам, взрослым, как беречь природу», - рассказала Радионова.

Представитель генерального партнера премии АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков также пообщался с призерами и победителями конкурса. Они вместе высадили саженцы деревьев в ходе акции «Дерево будущего».

«Название премии – «Экология дело каждого» – имеет ключевое значение. То, чем мы дышим, где живем, и где будут жить наши дети, внуки, все, что нас окружает – это и есть экология. Невозможно не думать об этом. Мы рады участвовать в таком проекте, где все понимают, что экология – дело каждого», - сказал Рустам Романенков.

В финале смены «орлята» примут участие в экологическом марафоне – он пройдёт в формате квест-игры, где ребята продемонстрируют полученные знания и навыки. По ее итогам каждый юный эколог получит сертификат о прохождении обучения, а самые активные будут награждены грамотами.

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной направленности «Экология – дело каждого» реализуется с 29 ноября по 19 декабря 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Всероссийским детским центром «Орлёнок».

«Центр с радостью поддержал премию: участники нескольких смен 2021 года активно создавали проекты и представили на конкурс множество работ. Дети показали свой взгляд на экологию и продемонстрировали большую вовлеченность в вопрос сохранения природных ресурсов. Возможно, именно «орлята» создадут проекты, способные повысить уровень экологической культуры во всей стране», – заявил директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Росприроднадзор весной этого года учредил международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого», чтобы вовлечь детей и подростков от 7 до 16 лет в экологическую повестку и поощрить их, а также волонтёрские, общественные, экологические организации, учреждения дополнительного и общего образования, интернаты и детские дома за вклад в сохранение окружающей среды.

Всего на конкурс поступило 9,5 тысяч заявок, принято около 6000 работ. По числу заявок лидирует Краснодарский край, за ним Москва и Подмосковье. Также в пятёрке лидеров - Ростовская область и Татарстан. В шорт-лист премии вошло порядка 650 творческих заявок, все они опубликованы в шорт-листе на RUTUBE. В премии приняли участие все 85 регионов России и 27 стран мира.

Генеральным партнёром премии стал: АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами выступили: ПАО «СИБУР Холдинг», ВДЦ «Орлёнок», ООО «Хартия», гранд отель «Жемчужина», «Детское радио», информационное агентство «ТАСС», МИА «Россия сегодня», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал 360, Российская газета, киностудия «Союзмультфильм», RUTUBE и многие другие.

