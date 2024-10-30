Глава МВД России: Число нелегальных мигрантов сократилось в четыре раза

Также руководитель ведомства указал и на сокращение доли совершенных мигрантами преступлений за девять лет на 20%.

Ранее стало известно, что по итогам второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» в Москве приняты решения об административном выдворении из России свыше двух тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

