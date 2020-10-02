Глава Минздрава назвал ключевой аспект борьбы с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обозначил один из важных аспектов борьбы с коронавирусной инфекцией. По его словам, принципиальную важность приобретает поведение населения. Чтобы обезопасить себя от заболевания и сохранить привычный образ жизни, необходимо соблюдать предписанные меры профилактики, подчеркнул Мурашко на встрече с журналистами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти пока не обсуждают вариант введения в стране жёстких карантинным мер из-за роста заболеваемости коронавирусом, отмечает RT.
Михаил Мурашко также рассказал о ходе пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V». Глава Минздрава назвал текущие результаты обнадеживающими. Он также уточнил, что вакцину от коронавируса уже производят несколько предприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru