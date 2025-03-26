Глава Минпросвещения составил для школьников список фильмов для просмотра

Отмечается, что в перечень вошли как советские кинокартины, так и современные российские фильмы.

В частности, ученикам 8-9 классов, по мнению министра, следует посмотреть такие ленты, как «В бой идут одни старики», «Офицеры», «А зори здесь тихие», «28 панфиловцев», «Пираты XX века», «Мы из будущего», «Я шагаю по Москве», «Движение вверх», «Последний богатырь» и другие.

В перечень фильмов для 10-11 классов Кравцов включил «Летят журавли», «Бег», «Белорусский вокзал», «72 метра», «Легенда № 17», «Андрей Рублёв», «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Вызов», «Школьный вальс», «Диверсант» и другие.

Ранее Кравцов заявил, что мировоззрение должны формировать не только учебники и интернет-ресурсы, но и патриотические ленты, список которых Минпросвещения направит в регионы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

