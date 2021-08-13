Вертолёт Ми-8 могут поднять со дна озера с помощью понтонов

Вертолёт Ми-8, упавший в четверг в Курильское озеро на Камчатке, возможно, будут поднимать при помощи понтонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого заповедника.

Там отметили, что сейчас разрабатывается план операции по подъему обломков.

Ранее сообщалось, что определено место падения воздушного судна, а также глубина, на которой он лежит, она составляет 145 метров. На месте работают военные глубоководные аппараты, предоставленные Минобороны РФ.