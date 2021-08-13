Вертолёт Ми-8 могут поднять со дна озера с помощью понтонов
Вертолёт Ми-8, упавший в четверг в Курильское озеро на Камчатке, возможно, будут поднимать при помощи понтонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого заповедника.
Там отметили, что сейчас разрабатывается план операции по подъему обломков.
Ранее сообщалось, что определено место падения воздушного судна, а также глубина, на которой он лежит, она составляет 145 метров. На месте работают военные глубоководные аппараты, предоставленные Минобороны РФ.
Крушение произошло накануне. Ми-8 упал в Курильское озеро. На борту находилось 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три члена экипажа. Восемь человек спасены.
Возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет рассматривает три приоритетные версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, передает RT.
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