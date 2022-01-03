Глава Минобороны США заболел коронавирусом

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что у него диагностирован COVID-19. Официальное заявление министра обороны распространил Пентагон.

«Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я запросил тест сегодня после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске. Мои симптомы легкие, и я следую указаниям своего врача», - цитирует заявление Остина РИА Новости.

При этом министр будет соблюдать изоляцию в течение пяти дней. Остин подчеркнул, что будет участвовать в ключевых встречах и обсуждениях в онлайн-формате. При этом заместитель министра Кэтлин Хикс также будет представлять его позицию «по мере необходимости».

Министр подчеркнул, что проводил последнюю встречу с президентом США Джо Байденом 21 декабря, и тогда результат его теста был отрицательным.

