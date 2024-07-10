Глава МЧС: В 2024 году число пожаров сократилось на 30%

Что касается лесных пожаров, прогноз остается в ряде регионов неблагоприятным. Пик лесных пожаров в РФ прогнозируется в ближайшие две-три недели, предупредил глава Минприроды Александр Козлов. Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет, объяснил он. Именно жарой осложняется обстановка в ряде регионов.

Режим чрезвычайной ситуации введен 1 июля в Туве из-за угрозы роста лесных пожаров на фоне жаркой погоды. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг, передает «Радиоточка НСН».

