Глава МЧС: В 2024 году число пожаров сократилось на 30%
С начала 2024 года число пожаров в России сократилось на 30%, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
За этот период на территории страны было зафиксировано около шести тысяч очаговых природных пожаров на общей площади 3,5 млн га.
Что касается лесных пожаров, прогноз остается в ряде регионов неблагоприятным. Пик лесных пожаров в РФ прогнозируется в ближайшие две-три недели, предупредил глава Минприроды Александр Козлов. Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет, объяснил он. Именно жарой осложняется обстановка в ряде регионов.
Режим чрезвычайной ситуации введен 1 июля в Туве из-за угрозы роста лесных пожаров на фоне жаркой погоды. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru