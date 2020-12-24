Глава МЧС рассказал о влиянии самоизоляции на лесные пожары

Природные пожары весной 2020 года начались одновременно в 63 из 85 российский регионах. Этому в частности способствовал режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса, заявил в беседе с ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.

Он отметил, что самая тяжелая обстановка была на территории Дальневосточного, Сибирского и Южного федеральных округов. Зиничев пояснил, что задачи по пожаротушению МЧС выполняет совместно с Минприроды и Рослесхозом, задача возглавляемого им ведомства – не допустить перехода пожаров из лесов в населенные пункты.

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Глава МЧС добавил, что у ведомства появилась возможность отслеживать термические точки со спутниковых снимков земли до четырех раз в сутки и получать актуальную информацию о зонах пожара на всей территории России.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:самоизоляцияМЧСЛесные Пожары
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