Массовая драка произошла в центре столицы Дагестана

Около 40 человек оказались замешены в драку в центре Махачкалы (Дагестан). Об этом сообщает РБК со ссылкой на власти города.

Драка произошла между рабочими, занимающимися ремонтом дороги, и прохожими. По словам очевидцев, в ходе драки были слышны выстрелы.

Официальных данных о пострадавших пока нет. На месте работает полиция.

По предварительным данным, причиной драки послужило недопонимание из-за ремонта дороги.