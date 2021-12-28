Массовая драка произошла в центре столицы Дагестана

Около 40 человек оказались замешены в драку в центре Махачкалы (Дагестан). Об этом сообщает РБК со ссылкой на власти города.

Драка произошла между рабочими, занимающимися ремонтом дороги, и прохожими. По словам очевидцев, в ходе драки были слышны выстрелы.

Официальных данных о пострадавших пока нет. На месте работает полиция.

По предварительным данным, причиной драки послужило недопонимание из-за ремонта дороги.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДракаДагестан
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