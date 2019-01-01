Глава автономии цыган раскрыла подробности конфликта в Чемодановке

В селе Чемодановка Пензенской области жители в пятницу собрались на сход и перекрыли трассу М-5 «Урал» в знак протеста против соседства с местными цыганами. Причиной конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на паблик «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте», стало поведение мужчин из цыганской общины, которые приставали к дочерям жителей Чемодановки.

В массовой драке несколько человек пострадали, двое госпитализированы. Позднее 34-летний мужчина скончался в больнице, другой находится в тяжелом состоянии в реанимации. Жители освободили трассу и разошлись.

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала в эфире НСН, как развивались события в Чемодановке, приведшие к конфликту между жителями, о которых большинство СМИ, по его мнению, умалчивает.

«Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку – об этом нигде не пишут! Ведь они же пришли к цыганам в дом! Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. можно было пойти к властям! Почему надо было самосуд устраивать? И что теперь (получилось)?!» - возмутилась глава цыганской автономии.

Надежда Деметр дала оценку конфликта в Чемодановке.

«Безобразный поступок со всех сторон», - считает собеседник НСН.

Ранее Надежда Деметр в эфире НСН уже заявляла о том, что в России никто не занимается проблемами этнического меньшинства, в том числе цыганского, на должном уровне, а пресса освещает его только негативно.

