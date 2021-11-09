Глава «Аэрофлота» поддержал проверку QR-кодов при посадке в самолёт

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что нельзя требовать QR-код о вакцинации при покупке билета, сообщает РИА Новости.

По его словам, у гражданина должна быть возможность «купить билет без всяких ограничений», при этом ограничения при посадке - это нормально.

«Мы сумеем проверить наличие QR-кода», - подчеркнул Полубояринов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, сообщает RT.

