Глава «Аэрофлота» поддержал проверку QR-кодов при посадке в самолёт
Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что нельзя требовать QR-код о вакцинации при покупке билета, сообщает РИА Новости.
По его словам, у гражданина должна быть возможность «купить билет без всяких ограничений», при этом ограничения при посадке - это нормально.
«Мы сумеем проверить наличие QR-кода», - подчеркнул Полубояринов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, сообщает RT.
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