Гидрометцентр: в Москве и Санкт-Петербурге ожидается аномальное тепло

По его словам, в ближайшие дни температура в этих регионах будет выше климатической нормы. Днем 7 ноября в Москве температура повысится до 2-4 градусов, во вторник — до 4-6 градусов, в среду — до 5-7 градусов, по области — даже до 9 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3-5 градусов. Днем в четверг и пятницу в Москве и Подмосковье ожидается 3-8 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге потепление начнется уже 6 ноября, а ко вторнику температура днем будет повышаться до плюс 7-9 градусов. Вся рабочая неделя будет выше нормы на 3-6 градусов.

Не ранее второй декады ноября ожидается в Москве установление снежного покрова, а также устойчивой морозной погоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

