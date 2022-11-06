Гидрометцентр: в Москве и Санкт-Петербурге ожидается аномальное тепло
В Москве и Санкт-Петербурге ожидается потепление, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в ближайшие дни температура в этих регионах будет выше климатической нормы. Днем 7 ноября в Москве температура повысится до 2-4 градусов, во вторник — до 4-6 градусов, в среду — до 5-7 градусов, по области — даже до 9 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3-5 градусов. Днем в четверг и пятницу в Москве и Подмосковье ожидается 3-8 градусов тепла.
В Санкт-Петербурге потепление начнется уже 6 ноября, а ко вторнику температура днем будет повышаться до плюс 7-9 градусов. Вся рабочая неделя будет выше нормы на 3-6 градусов.
Не ранее второй декады ноября ожидается в Москве установление снежного покрова, а также устойчивой морозной погоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 617 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 819 / сут.
- Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
- Маск: Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты
- Гидрометцентр: в Москве и Санкт-Петербурге ожидается аномальное тепло
- В ООН обратились к Маску из-за Twitter
- Власти Севастополя сообщили, что выброшенных в море дельфинов не удалось найти
- Шольц назвал черту, которую нельзя переходить
- Жители США захотели объявить импичмент Байдену
- Госдума: исправление ошибок по частичной мобилизации удалось поставить на поток
- СКР проверяет бездействие должностных лиц при организации проверок в клубе «Полигон»
- МАГАТЭ: внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru