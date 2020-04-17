Гидрометцентр пообещал москвичам ветреную субботу

В Москве на субботу, 18 апреля, из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Как пишет РИА Новости, в Гидрометцентре уточнили, что предупреждение будет действовать с 9.00 до 21.00. Синоптики отмечают, что местами порывы ветра могут достигать 17 м/с.

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Ранее НСН писала, что синоптики пообещали москвичам морозную пасхальную ночь. Температура воздуха в ночь на 19 апреля может опуститься до –2 градусов в Москве и до –4 градусов в Подмосковье. отмечает сайт «Подмосковье Сегодня». При этом, как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в воскресенье днём в столичном регионе прогнозируется солнечная погода. Жителей Москвы ожидает умеренно-теплый пасхальный день. Воздух может прогреться до +10 градусов.

Кроме того, специалист заявил, что в течение ближайших пяти дней несколько регионов Сибири окажутся в зоне аномального тепла. Роман Вильфанд назвал необычной ситуацию, при которой в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири и Красноярского края температура будет такой же, как в Москве. Синоптик подчеркнул, что «аномалии достигают 12-16 градусов со знаком плюс».

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ФОТО: pixabay.com
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