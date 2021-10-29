Солнечный Хэллоуин: Тишковец анонсировал полувековой погодный рекорд
В нерабочие дни, связанные с пандемией, погода будет достаточно комфортной, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Теплые дни в начале ноября – это только иллюзия бабьего лета, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко советовал жителям столицы одеваться теплее. При этом гидрометцентры предупреждали москвичей о погодных изменениях, отмечая похолодание в начале недели и потепление – в конце.
Тишковец рассказал, что в грядущие выходные и на следующей неделе на большей территории Европейской части России будет наблюдаться антициклон.
«Это значит, что жителей большинства регионов ждут погожие осенние деньки. Самым теплым будет 30 октября – первый выходной в Москве ожидается без осадков, будет солнечно. Утром воздух прогреется до +5..7 градусов, а днем – до +10..15, что выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября», - добавил он.
Тишковец отметил, что такие данные близки к полувековому рекорду.
«За последние 73 года максимальная температура воздуха в конце октября превышает отметку в +10 градусов не чаще одного раза в девять-десять лет. С учетом прогноза, 30 октября может занять второе место в рейтинге самых теплых дней с 1948 года, оставив позади показатели 1957 и 2013 года. В ближайшие пять дней погода будет солнечной и сухой, поэтому может даже возникнуть иллюзия бабьего лета», - подметил гидрометеоролог.
По его словам, 31 октября будет более солнечным, но менее теплым, чем первый выходной.
«В воскресенье ночью будет +3..5 градусов, днем +10..12. Первая половина следующей недели тоже будет сухой, столбики термометров начнут медленно понижаться, но все равно температурные значения будут отставать от климатического календаря на целых три недели», - сказал Тишковец.
Он подчеркнул, что зима в европейскую часть России придет с опозданием примерно в две-три недели.
«В период незапланированных праздников будут закрыты автомастерские, и многие думают, как же быть с заменой колес из-за погоды. Я бы в этой связи посоветовал жителям черноземья, средней и центральной полосы России не волноваться, потому что в ближайшие семь-десять дней замена колес не понадобится. Погодных условий: осадков, гололеда – влияющих на летнюю резину – не будет», - заключил гидрометеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температурная аномалия в семь градусов выше нормы продержится в центре европейской части России до среды, но, скорее всего, теплая погода будет радовать жителей региона и далее.
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