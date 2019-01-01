В Гидрометцентре объяснились за неточные прогнозы

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг на тему: «Погода летом 2019».

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв заявил НСН, что жители столичного региона в ближайшем будущем смогут получать более точный и детализированный прогноз благодаря новой разработке.

«Система, которая развивается для московского региона – это проект, который предполагает развитие наблюдательной сети, установка 43 наземных метеорологических станций в Московской области на территории Москвы, помимо этого порядка 120 пунктов наблюдений на вышках мобильной связи, где датчики планируется устанавливать не только у земли, но и на высотах/, на трех уровнях. Предполагается также, что будет развиваться система численного прогноза для Москвы и Московской области с пространственной детализацией меньше одного километра. Первый цикл работ предполагает развитие детерминированного прогноза и дальше развитие системы вероятностного прогноза на сверхкраткие и краткие сроки», - сообщил специалист.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв заявил НСН, что согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира этим летом жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая временами будет превышать климатическую норму.





