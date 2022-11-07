Генпрокурор подписал приказы о создании прокуратур новых регионов России

В сообщении говорится, что решение принято с целью «организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации».

Документ предусматривает, что кроме формирования прокуратур ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, будут созданы «подчинённые им прокуратуры городов, районов и и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур».

«Реализацией мероприятий, связанных с образованием органов прокуратур в системе прокуратуры РФ, займутся специально образованные комиссии. Проведены организационные мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей образованных прокуратур», - говорится в заявлении Генпрокуратуры РФ.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов потребовал изменить подходы к борьбе с нарушениями и коррупцией в сфере ЖКХ, сообщает RT.

