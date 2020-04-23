Генпрокуратура требует заблокировать фейки о COVID-19
Генеральная прокуратура России предписала заблокировать ложные сообщения о коронавирусе. Требование направлено Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Как информирует сайт надзорного ведомства, в частности, на видеохостинге YouTube опубликован ролик, в котором утверждалось, что COVID-19 представляет опасность только для представителей отдельных национальностей.
Ещё один фейк в соцсетях рассказывал о том, что якобы под видом борьбы с коронавирусом у людей изымают органы для продажи, отмечает RT. Согласно статистике, с февраля в России выявлено свыше 300 ложных сообщений о COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru