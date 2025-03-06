Генпрокуратура России подала иск против владельца «Главпродукта»

Генпрокуратура России подала в суд на американскую корпорацию Universal Beverage Company, владеющую одним из крупнейших российских производителей рыбных, овощных, молочных и мясных консервов «Главпродукт». Об этом свидетельствует картотека арбитражных дел.

Путин передал компании АО «Главпродукт» во временное управление Росимущества

В качестве одного из ответчиков выступает бенефициар холдинга Леонид Смирнов. Иск уже принят к рассмотрению Арбитражным судом Москвы, однако его основания и суть пока остаются неизвестными.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании, принадлежащие АО «Главпродукт», были переданы во временное управление Росимущества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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