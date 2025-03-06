Генпрокуратура России подала иск против владельца «Главпродукта»
Генпрокуратура России подала в суд на американскую корпорацию Universal Beverage Company, владеющую одним из крупнейших российских производителей рыбных, овощных, молочных и мясных консервов «Главпродукт». Об этом свидетельствует картотека арбитражных дел.
В качестве одного из ответчиков выступает бенефициар холдинга Леонид Смирнов. Иск уже принят к рассмотрению Арбитражным судом Москвы, однако его основания и суть пока остаются неизвестными.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании, принадлежащие АО «Главпродукт», были переданы во временное управление Росимущества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru