Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава
Минздрав, собираясь вводить новые правила освидетельствования автомобилистов, допустил ошибку. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман. При этом он добавил, что ошибка будет исправлена, подчёркивает RT.
Буксман пояснил, что из-за пробела в законодательстве МВД не получает информации о людях, которые состоят на учете у нарколога, и не может отследить наркоманов и алкоголиков, претендующих на получение водительских прав. Он добавил, что Генпрокуратура неоднократно акцентировала внимание на этой проблеме и предлагала причастным ведомствам выработать комплексное решение, пишет Ura.ru
Напомним, с этой пятницы, 22 ноября, в России должен был вступить в силу приказ, согласно которому водителям нужно было проходить тест на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм и наркоманию. Из-за этого стоимость прохождения медосмотра для получения водительских прав увеличилась бы в несколько раз. После того, как в больницах по всей стране начали собираться большие очереди, Минздрав заморозил нововведения.
Накануне НСН писала, что медосмотр водителей, во время которого нужно будет сдaвaть дополнительный aнaлиз мочи и биомaркер нa употребление aлкоголя, будет введен 1 июля 2020 годa. Об этом говорится в прикaзе, который опубликовaн нa сaйте Министерствa здрaвоохрaнения. Соглaсно предыдущему прикaзу, aнaлизы нaдо было нaчaть сдaвaть с 22 ноября.
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