Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава

Минздрав, собираясь вводить новые правила освидетельствования автомобилистов, допустил ошибку. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман. При этом он добавил, что ошибка будет исправлена, подчёркивает RT.

Буксман пояснил, что из-за пробела в законодательстве МВД не получает информации о людях, которые состоят на учете у нарколога, и не может отследить наркоманов и алкоголиков, претендующих на получение водительских прав. Он добавил, что Генпрокуратура неоднократно акцентировала внимание на этой проблеме и предлагала причастным ведомствам выработать комплексное решение, пишет Ura.ru