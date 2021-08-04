Генпрокуратура намерена взыскать $126 млн с Абызова и «Альфа-банка»

По версии следствия, бывший министр вложил 115 миллионов долларов в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram под проценты, а позже часть этих денег отошла «Альфа-банку».

Абызова арестовали 27 марта 2019 года по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в размере 4 миллиардов рублей. Гагаринский суд Москвы взыскал с него более 32 миллиардов рублей. Сейчас замгенпрокурора Анатолий Разинкин требует взыскать с Абызова еще 22 миллиона долларов.

