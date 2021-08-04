Генпрокуратура намерена взыскать $126 млн с Абызова и «Альфа-банка»

Генпрокуратура РФ обратилась в суд, чтобы взыскать с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и «Альфа-банка» 126 миллионов долларов, сообщило ТАСС.

Суд признал законным изъятие 32,5 млрд рублей у экс-министра Абызова

По версии следствия, бывший министр вложил 115 миллионов долларов в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram под проценты, а позже часть этих денег отошла «Альфа-банку».

Абызова арестовали 27 марта 2019 года по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в размере 4 миллиардов рублей. Гагаринский суд Москвы взыскал с него более 32 миллиардов рублей. Сейчас замгенпрокурора Анатолий Разинкин требует взыскать с Абызова еще 22 миллиона долларов.

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ФОТО: Владимир Песня//РИА Новости
ТЕГИ:ГенпрокуратураАльфаМихаил Абызов
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