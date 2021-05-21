Суд признал законным изъятие 32,5 млрд рублей у экс-министра Абызова
Мосгорсуд отклонил жалобы представителей кипрских компаний на решение о взыскании 32,5 млрд рублей с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и пяти иностранных коммерческих структур, сообщает в пятницу ТАСС.
Таким образом, соответствующее решение Гагаринского суда Москвы вступило в законную силу.
В октябре 2020 года Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей. Прокуратура считает, что деньги должны быть обращены в доход государства, поскольку Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
Михаил Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года.
Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении в 2011-2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии в Сибири; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он заработал порядка 32 млрд рублей; об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
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