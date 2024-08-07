Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
Бывшему заместителю министра обороны по тылу генералу армии в отставке Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено главным следственным управлением СКР 25 июля 2024 года по факту завышения стоимости выполнения контракта на услуги по энергетическому обследованию в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.
По версии следствия, Булгаков, воспользовавшись своими связями после увольнения из Минобороны в 2022 году, организовал заключение контракта с компанией ООО «Нева-Балт СПб» на сумму 250 млн рублей.
Субподрядчику был перечислен аванс почти 50 млн рублей, что следствие считает необоснованным. Утверждается, что Булгаков создал и возглавил преступную группу, которая реализовала этот план, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru