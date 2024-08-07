Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Бывшему заместителю министра обороны по тылу генералу армии в отставке Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено главным следственным управлением СКР 25 июля 2024 года по факту завышения стоимости выполнения контракта на услуги по энергетическому обследованию в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.