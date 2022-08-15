Генерал Ершов стал новым заместителем директора Росгвардии

По словам парламентария, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее Ершов руководил Главным управлением подразделений полиции специального назначения Росгвардии.

«Генерал Ершов - один из самых заслуженных и авторитетных офицеров российского спецназа, настоящая живая легенда. Много лет служил в СОБРе "Рысь", где прош"л путь от рядового сотрудника до командира отряда. Ветеран обеих чеченских кампаний. Участвовал в десятках спецопераций ... Кавалер 10 госнаград, в т.ч. трех орденов Мужества», — написал Хинштейн.

Документ о назначении Ершова пока не опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу, напоминает «Свободная пресса». До этого Горемыкин возглавлял Главное управление кадров военного ведомства.

