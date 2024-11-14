Гендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке
14 ноября 202421:28
Тверской суд Москвы арестовал генерального директора «Фонда капитального ремонта Московской области» Валерия Николова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено в четверг.
Николову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ.
В суде отказались предоставить дополнительные подробности по делу, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru