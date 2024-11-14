Гендиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали по делу о взятке

Тверской суд Москвы арестовал генерального директора «Фонда капитального ремонта Московской области» Валерия Николова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено в четверг.

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Николову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ.

В суде отказались предоставить дополнительные подробности по делу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПодмосковьеАрестСуд

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