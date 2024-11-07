Суд арестовал имущество замгубернатора Тюменской области

Суд арестовал имущество замглавы Тюменской области Вячеслава Вахрина, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости.

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Аналогичная мера предпринята и в отношении второго фигуранта — директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере.

Сообщается, что Вахрин и Гоцык не признают свою вину.

Ранее правоохранители задержали бывшего министра финансов Самарской области Андрея Прямилова по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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