Газету «Ведомости» будут печатать на белой бумаге

Печатная версия ежедневной газеты «Ведомости» с 19 мая начнет выходить на белой бумаге вместо фирменной лососевого цвета. Об этом сообщил гендиректор издания Михаил Нелюбин.

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«Такое решение принято в связи с приостановкой поставок на российский рынок бумажной продукции европейских производителей», — подчеркнул Нелюбин в беседе с ТАСС.

Первый выпуск делового издания на белой бумаге уже поступил в продажу в четверг.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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