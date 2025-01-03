ФССП: С 1 января приставы могут взыскивать долги с россиян в цифровых рублях

Уточняется, что подобная мера коснется как физических, так и юридических лиц.

Таким образом, взыскивать долги цифровыми рублями станет возможно, если на счетах у должника нет средств в рублях, иностранной валюте или в драгоценных металлах.

Отмечается, что правило с прожиточным минимумом, который необходимо оставить на счету при обычной оплате долгов, в случае с цифровыми рублями действовать не будет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к рекламе потребительских кредитов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

