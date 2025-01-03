ФССП: С 1 января приставы могут взыскивать долги с россиян в цифровых рублях
В управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили, что судебные приставы смогут взыскивать долги с россиян в цифровых рублях с 1 января 2025 года.
Уточняется, что подобная мера коснется как физических, так и юридических лиц.
Таким образом, взыскивать долги цифровыми рублями станет возможно, если на счетах у должника нет средств в рублях, иностранной валюте или в драгоценных металлах.
Отмечается, что правило с прожиточным минимумом, который необходимо оставить на счету при обычной оплате долгов, в случае с цифровыми рублями действовать не будет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru