В Кремле не комментируют просьбы американца Уилана о помиловании
В Кремле не стали комментировать информацию об обращениях к президенту России о помиловании американца Пола Уилана, осужденного в РФ по обвинению в шпионаже.
«Обращения мы не комментируем», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По словам брата осужденного Дэвида, Уилан дважды обращался с прошением о помиловании к Владимиру Путину, однако ответа не получил.
При этом он выразил сомнения в том, что тема Уилана будет обсуждаться на саммите президентов России и США в Швейцарии.
Бывший американский военнослужащий Пол Уилан был приговорен к 16 годам колонии за шпионаж. Он отбывает наказание в Мордовии. Защита Уилана утверждает, что тот стал жертвой провокации.
Ранее высказывались предположения о возможности обмена Уилана на осужденных в США россиян Константина Ярошенко или Виктора Бута.
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