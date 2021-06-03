В Кремле не комментируют просьбы американца Уилана о помиловании

В Кремле не стали комментировать информацию об обращениях к президенту России о помиловании американца Пола Уилана, осужденного в РФ по обвинению в шпионаже.

«Обращения мы не комментируем», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам брата осужденного Дэвида, Уилан дважды обращался с прошением о помиловании к Владимиру Путину, однако ответа не получил.

При этом он выразил сомнения в том, что тема Уилана будет обсуждаться на саммите президентов России и США в Швейцарии.

Бывший американский военнослужащий Пол Уилан был приговорен к 16 годам колонии за шпионаж. Он отбывает наказание в Мордовии. Защита Уилана утверждает, что тот стал жертвой провокации.

Ранее высказывались предположения о возможности обмена Уилана на осужденных в США россиян Константина Ярошенко или Виктора Бута.

