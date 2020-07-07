ФСБ просит арестовать советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Напомним, ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника по информационной политике Ивана Сафронова. По его словам, Сафронов во время работы в корпорации не имел доступа к закрытой информации. Кроме того, Рогозин добавил, что уже несколько лет знает Сафронова как человека, глубоко разбирающегося в материале, и не сомневался в его профессионализме и личной порядочности. Глава «Роскосмоса» уверен, что следствие объективно разберётся в деталях дела.

Задержанный в Москве советник главы «Роскосмоса» подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб стран НАТО. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ России, пишет Москва 24.

