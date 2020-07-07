ФСБ просит арестовать советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова
Следствие ФСБ России просит Лефортовский суд Москвы арестовать советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в государственной измене. Об этом заявила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, отмечает ТАСС.
При этом, ФСБ пока не предъявляла ему обвинение в госизмене, отмечает телеканал 360.
Напомним, ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника по информационной политике Ивана Сафронова. По его словам, Сафронов во время работы в корпорации не имел доступа к закрытой информации. Кроме того, Рогозин добавил, что уже несколько лет знает Сафронова как человека, глубоко разбирающегося в материале, и не сомневался в его профессионализме и личной порядочности. Глава «Роскосмоса» уверен, что следствие объективно разберётся в деталях дела.
Задержанный в Москве советник главы «Роскосмоса» подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб стран НАТО. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ России, пишет Москва 24.
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