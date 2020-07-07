ФСБ просит арестовать советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Следствие ФСБ России просит Лефортовский суд Москвы арестовать советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в государственной измене. Об этом заявила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, отмечает ТАСС.

При этом, ФСБ пока не предъявляла ему обвинение в госизмене, отмечает телеканал 360.

Песков отреагировал на задержание советника Рогозина

Напомним, ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника по информационной политике Ивана Сафронова. По его словам, Сафронов во время работы в корпорации не имел доступа к закрытой информации. Кроме того, Рогозин добавил, что уже несколько лет знает Сафронова как человека, глубоко разбирающегося в материале, и не сомневался в его профессионализме и личной порядочности. Глава «Роскосмоса» уверен, что следствие объективно разберётся в деталях дела.

Задержанный в Москве советник главы «Роскосмоса» подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб стран НАТО. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ России, пишет Москва 24.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ РФ
ТЕГИ:ГосизменаЗадержаниеРоскосмос
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