Депутат МГД: Благоустройство в формате «от дома до дома» поможет в создании современных пешеходных зон

Депутат Московской городской думы Татьяна Батышева заявила, что в Западном административном округе Москвы пять улиц благоустраивают в формате «от дома до дома», что позволит создать в столице современные пешеходные зоны, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Парламентарий уточнила, работы ведутся на ул. Барвихинская, ул. Наташи Ковшовой и ул. 50 лет Октября, а также на Ломоносовском проспекте и на участке Университетского проспекта от ул. Мосфильмовской до Мичуринского проспекта. Всего будет благоустроено около 60 гектаров, запланирована установка 357 фонарей и 98 торшеров с энергосберегающими светильниками На пешеходных переходах появятся 19 новых светофоров и 367 опор контрастного освещения на пешеходных переходах.

По её словам, при выполнении работ будет учитываться, в том числе, эстетическая сторона. Так, коммуникации уберут под землю, сделают ливневую канализацию, оборудют более 200 тысяч квадратных метров газона и организуют свыше 600 парковочных мест.

«Важно привести в порядок не точечно тротуары, освещение или озеленение, но смотреть на то, как люди используют эти пространства, дать им возможность с комфортом передвигаться по району. Тогда жители будут использовать эти пространства», - резюмировала депутат.

Батышева добавила, что пространство между домами долгое время фактически не использовалось, а благодаря формату «от дома до дома» ситуацию удастся изменить.



