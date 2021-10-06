Депутат МГД: Благоустройство в формате «от дома до дома» поможет в создании современных пешеходных зон
Депутат Московской городской думы Татьяна Батышева заявила, что в Западном административном округе Москвы пять улиц благоустраивают в формате «от дома до дома», что позволит создать в столице современные пешеходные зоны, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Парламентарий уточнила, работы ведутся на ул. Барвихинская, ул. Наташи Ковшовой и ул. 50 лет Октября, а также на Ломоносовском проспекте и на участке Университетского проспекта от ул. Мосфильмовской до Мичуринского проспекта. Всего будет благоустроено около 60 гектаров, запланирована установка 357 фонарей и 98 торшеров с энергосберегающими светильниками На пешеходных переходах появятся 19 новых светофоров и 367 опор контрастного освещения на пешеходных переходах.
По её словам, при выполнении работ будет учитываться, в том числе, эстетическая сторона. Так, коммуникации уберут под землю, сделают ливневую канализацию, оборудют более 200 тысяч квадратных метров газона и организуют свыше 600 парковочных мест.
«Важно привести в порядок не точечно тротуары, освещение или озеленение, но смотреть на то, как люди используют эти пространства, дать им возможность с комфортом передвигаться по району. Тогда жители будут использовать эти пространства», - резюмировала депутат.
Батышева добавила, что пространство между домами долгое время фактически не использовалось, а благодаря формату «от дома до дома» ситуацию удастся изменить.
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