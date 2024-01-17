Умер театральный критик и журналист Валерий Семеновский
Критик и историк театра, журналист Валерий Семеновский умер на 72-м году жизни.
Семеновский скончался в среду, 17 января. Об этом сообщил тележурналист Борис Берман на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta).
Причины смерти театрального критика не называются.
Семеновский родился 5 июля 1952 года. Он известен как автор пьес «Арто и его двойник», «Беспечный гражданин» и других. В 1991-2008 годы был главным редактором журналов «Московский наблюдатель» и «Театр».
В четверг, 11 января, в возрасте 88 лет умер Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. В понедельник его похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает «Радиоточка НСН».
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