Умер театральный критик и журналист Валерий Семеновский

Семеновский скончался в среду, 17 января. Об этом сообщил тележурналист Борис Берман на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta).

Причины смерти театрального критика не называются.

Семеновский родился 5 июля 1952 года. Он известен как автор пьес «Арто и его двойник», «Беспечный гражданин» и других. В 1991-2008 годы был главным редактором журналов «Московский наблюдатель» и «Театр».

В четверг, 11 января, в возрасте 88 лет умер Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. В понедельник его похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает «Радиоточка НСН».

