Forbes назвал отрасли, руководители которых получают самые высокие зарплаты

Наиболее высокие зарплаты в 2020 году получают руководители нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний.

Они возглавляют рейтинг журнала Forbes, составленный на основе данных крупнейших консалтинговых агентств.

В текущем году средний объем выплат гендиректорам и президентам нефтегазовых компаний снизился на 15% - до 2,79 млн долларов (3,28 млн в 2019 году). Но все равно такие доходы считаются самыми высокими по сравнению с выплатами начальству в других отраслях экономики.

На втором месте в списке находятся руководители предприятий в сфере тяжелой индустрии. Средняя зарплата главы такой компании равна 1,87 млн долларов.

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Третье место занимают главы телекоммуникационных компаний - средний объем выплат составляет 1,31 млн долларов.

По данным издания, самые низкие зарплаты у руководителей фармацевтических компаний - 410 тыс. долларов.

Отмечается, что наиболее заметный рост показали зарплаты руководителей транспортных компаний. За текущий год они увеличились на 8%.

Ранее сообщалось, что сотрудники обанкротившейся новгородской птицефабрики не могут получить зарплату с 2013 года, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Зарплаты
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