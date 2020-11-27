Forbes назвал отрасли, руководители которых получают самые высокие зарплаты

Наиболее высокие зарплаты в 2020 году получают руководители нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний.

Они возглавляют рейтинг журнала Forbes, составленный на основе данных крупнейших консалтинговых агентств.

В текущем году средний объем выплат гендиректорам и президентам нефтегазовых компаний снизился на 15% - до 2,79 млн долларов (3,28 млн в 2019 году). Но все равно такие доходы считаются самыми высокими по сравнению с выплатами начальству в других отраслях экономики.

На втором месте в списке находятся руководители предприятий в сфере тяжелой индустрии. Средняя зарплата главы такой компании равна 1,87 млн долларов.