ФНС запустила интерактивный сервис подбора имени ребенку

Интерактивный сервис подбора имени ребенку появился на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.

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«Запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка. Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года», — отметили в ведомстве.

При подборе учитывается ряд критериев: пол, часто встречающееся сочетание имени и отчества, региональные и национальные особенности, пожелания к популярности или редкости, первым буквам, длине имени, пишет RT. Также варианты можно сгенерировать случайным образом.

Как отметили в ФНС, на портале размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Кроме того, в разделе «Аналитика» доступен рейтинг пяти самых популярных имен по регионам в 2021-2023 годах.

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