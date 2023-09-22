ФНС запустила интерактивный сервис подбора имени ребенку
Интерактивный сервис подбора имени ребенку появился на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.
«Запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка. Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года», — отметили в ведомстве.
При подборе учитывается ряд критериев: пол, часто встречающееся сочетание имени и отчества, региональные и национальные особенности, пожелания к популярности или редкости, первым буквам, длине имени, пишет RT. Также варианты можно сгенерировать случайным образом.
Как отметили в ФНС, на портале размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Кроме того, в разделе «Аналитика» доступен рейтинг пяти самых популярных имен по регионам в 2021-2023 годах.
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