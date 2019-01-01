Россиянам пообещали подорожание питьевой воды из-за «Ростеха»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о высоком уровне фальсификата питьевой воды, пишет РИА Новости.

«Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — привёл данные Чемезов в годовом отчёте главе государства.

Сомнительным назвал происхождение этих цифр в эфире НСН заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи Константин Эллер. Он порекомендовал главе «Ростеха» заниматься своим делом.

«Откуда он знает? Во-первых, он не специалист в этом вопросе. Этим должен заниматься Роспотребнадзор, который должен проверять качество пищевой воды на соответствие её ГОСТам. Если бы они дали протокол исследования ста образцов воды, показали, что 25% там подлинные, но этого же нет. Это же просто болтовня. Контролировать надо места производства. Я, конечно, очень уважаю Чемезова, но это не его сфера», — заявил Эллер.