Россиянам пообещали подорожание питьевой воды из-за «Ростеха»
Завотделением ФИЦ Питания раскритиковал данные главы «Ростеха» о фальсификате на рынке питьевой воды.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о высоком уровне фальсификата питьевой воды, пишет РИА Новости.
«Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — привёл данные Чемезов в годовом отчёте главе государства.
Сомнительным назвал происхождение этих цифр в эфире НСН заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи Константин Эллер. Он порекомендовал главе «Ростеха» заниматься своим делом.
«Откуда он знает? Во-первых, он не специалист в этом вопросе. Этим должен заниматься Роспотребнадзор, который должен проверять качество пищевой воды на соответствие её ГОСТам. Если бы они дали протокол исследования ста образцов воды, показали, что 25% там подлинные, но этого же нет. Это же просто болтовня. Контролировать надо места производства. Я, конечно, очень уважаю Чемезова, но это не его сфера», — заявил Эллер.
Для решения проблемы Сергей Чемезов предложил как можно скорее начать маркировку воды. Инициатива не нашла поддержки у собеседника НСН. Он рассказал, к чему приведёт реализация идею главы «Ростеха», по его мнению.
«Им что-нибудь надо ввести, чтобы какие-то люди начали на халяву контролировать эту маркировку, что приведёт к удорожанию питьевой воды для потребителя. Что, есть какие-то случаи отравления водой? Хочется им что-нибудь ещё маркировать: пиво, вино, молоко, чтобы была нация контролёров. Их всех надо содержать, причём все они не имеют ни образования, ни приборов. Они проверяют по бумажкам. Не молоко, к примеру, а бумажки на него. А мне не бумажка нужна, а качественное молоко», — заключил Эллер.
Напомним, идея маркировать минеральную воду уже была ранее озвучена Роспотребнадзором. После предложения ведомства спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что решение об обязательной маркировке уже готовится, оно поможет бороться с контрафактной продукцией.
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